Долгосрочная аренда студий в Сиемреап, Камбоджа

Студия 1 комната в Krous, Камбоджа
Студия 1 комната
Krous, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Расположенная прямо в центре города Сием Рип и всего в 10 минутах ходьбы от оживленной зоны …
$350
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2
Эта стильная квартира-студия, расположенная в оживленном центре города, предлагает идеальное…
$200
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя городскую жизнь в лучшем виде с этой шикарной квартирой-студией в центре г…
$200
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Чистый и удобный студийный блок в хорошем месте Wat Bo Village. В нескольких минутах ходьбы …
$200
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
С полностью меблированным кондоминиумом Studio в Rose Apple Square, предлагающим сочетание р…
$400
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Этот стильный 32-кв.м студийный кондоминиум в аренду расположен в престижном Rose Apple Squa…
$450
в месяц
Студия 1 комната в Krous, Камбоджа
Студия 1 комната
Krous, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя удобство и комфорт с этой стильной квартирой-студией, доступной для аренды…
$200
в месяц
Студия в Сиемреап, Камбоджа
Студия
Сиемреап, Камбоджа
Откройте для себя городскую жизнь в лучшем виде с этой шикарной квартирой-студией в центре г…
$200
в месяц
Студия 1 комната в Krous, Камбоджа
Студия 1 комната
Krous, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта недавно построенная квартира находится в современном здании на тихой улице в районе Свай…
$320
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Rose Apple Square — современный кондоминиум-комплекс в самом сердце Сиемреапа, предлагающий …
$400
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2
Расположенная прямо в центре города Сием Рип и всего в 10 минутах ходьбы от оживленной зоны …
$350
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4
Rose Apple Square, которая дает название проекту, находится на Rose Apple Road в центре горо…
$500
в месяц
Студия 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильный апартамент-студия в оживленной коммуне Свай Дангкум в городе Сием Рип. Этот совреме…
$250
в месяц
