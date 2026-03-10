Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда кондоминиумов в Сиемреап, Камбоджа

158 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Если вы посещаете Сием Рип для короткого пребывания или ищете долгосрочную аренду, эта 2-ком…
$650
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная 2-комнатная квартира в аренду на Ta Phul Road в Свай Дангкум, Сием Рип, идеал…
$800
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ищете удобное и стильное место для дома в Сиемреапе? Эта красивая 2-комнатная квартира тепер…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Эта 1-комнатная квартира в аренду расположена на Риверсайд-роуд в Сиемреапе, в районе Свай Д…
$375
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Это отличная 52 м2 с гостиной плюс 1 спальня, шкафы, туалет, светлый, общий бассейн, готовый…
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот стильный, полностью меблированный студийный кондоминиум для аренды в …
$350
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта 2-комнатная квартира с бассейном в Сала Камрук, Сием Рип! Идеально подходит для небольши…
$650
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Это полностью меблированный Однокомнатная квартира спроектирована и оформлена в современной …
$320
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Эта квартира площадью 50 кв.м. выделяется удивительным видом, а жилое пространство очень ярк…
$500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира в аренду в Сиемреапе предлагает идеальное сочетание удо…
$270
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4
Rose Apple Square, которая дает название проекту, находится на Rose Apple Road в центре горо…
$1,350
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная 1-комнатная квартира в аренду в районе Ват Бо! Это уютное пространство имеет …
$300
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3
Откройте для себя воплощение современной жизни, расположенной в самом сердце Сиемреапа, Камб…
$900
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная и современная 2-комнатная квартира предлагает идеальное сочетание комфорта и …
$410
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя удобную и современную 1-комнатную квартиру с бассейном в аренду в Сиемреап…
$430
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира для аренды расположена в коммуне Сала Камреук недалеко от Национальной дороги 6А и …
$300
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира с одной (01) спальней имеет современный дизайн и освежающий бассейн. Наслаждайт…
$350
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта стильная 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает сочетание комфорта и удобства, иде…
$500
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Идеальная квартира с 1 спальней для аренды в оживленном районе Свай Дангкум в Сием Рипе, все…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта полностью меблированная квартира 2BR/2BA предлагает 110 кв.м комфорта и стиля, с видом н…
$650
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Эта квартира площадью 65 кв.м. выделяется удивительным видом, а жилое пространство очень ярк…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная и современная 1-комнатная квартира, расположенная в популярном районе Сала-Ка…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта 2-комнатная квартира в аренду в районе Ват Бо, коммуна Сала Камрук, Сием Рип-Сити, полно…
$450
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя удобную и современную 2-комнатную квартиру с бассейном в аренду в Сиемреап…
$530
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта потрясающая 2-комнатная роскошная квартира, расположенная в престижном Sala Kamreuk в Си…
$1,000
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современной жизни, расположенной в самом сердце Сиемреапа, Камб…
$800
в месяц
Кондо 1 комната в Krous, Камбоджа
Кондо 1 комната
Krous, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира площадью 33 кв.м. имеет 1 спальню и 1 ванную комнату, которая включает открытую…
$200
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая 1-комнатная квартира с бассейном доступна для аренды в Сиемреапе. Эта современная квар…
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильный апартамент-студия в оживленной коммуне Свай Дангкум в городе Сием Рип. Этот совреме…
$350
в месяц
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта уютная 2-комнатная квартира в аренду рядом с супермаркетом Ангкор в Свай Дангкуме, Сием …
$850
в месяц
