  2. Камбоджа
  3. Сиемреап
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Сиемреап, Камбоджа

34 объекта найдено
Коммерческое помещение 23 м² в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение 23 м²
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 23 м²
Офисные помещения для аренды в районе Свай Данкум, полностью меблированные и готовые к испол…
$780
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Представьте, что вы арендуете универсальный магазин в самом сердце Сиемреапа, Камбоджа, пред…
$950
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Это коммерческое здание в самом сердце Сием Рип-Сити можно арендовать за 1500 долларов в мес…
$1,500
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2
Этот L-образный жилой дом доступен для аренды, предлагая в общей сложности 4 единицы. Имущес…
$2,200
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 25
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 30
Этаж 5
Представьте, что вы входите в мир изысканной роскоши и беспрецедентного комфорта в Сиемреапе…
$7,000
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Этаж 3
Этот красивый бутик-отель с 10 спальнями теперь доступен для продажи и в настоящее время раб…
$2,800
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Этаж 3
Захватите внимание на дорогах в оживленном районе Сием Рип Риверсайд с этим командным угловы…
$8,000
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Разблокируйте потенциал вашего бизнеса с помощью этого стратегически расположенного магазина…
$125,000
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Идеальная среда для вашего бизнеса с нашими офисными помещениями премиум-класса 80 кв.м, рас…
$700
в месяц
Коммерческое помещение 70 м² в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение 70 м²
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
С офисным пространством площадью 70 кв.м, адаптированным к вашим потребностям, предлагая иде…
$700
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 13
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 15
Этот 13-комнатный отель в аренду в районе Свай Дангкум в городе Сием Рип является фантастиче…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Это очаровательное деревянное коммерческое пространство, расположенное всего в 5 минутах от …
$1,800
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 24
Количество спален 24
24-комнатное здание школы можно арендовать в Сала-Камреук, Сием-Рип - идеальное место для об…
$1,800
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Эта коммерческая недвижимость расположена вдоль оживленной Риверсайд-роуд в Сиемреапе, предл…
$1,200
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 3
Представляем вам редкую жемчужину в самом центре города - обширный магазин для аренды с впеч…
$700
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 36
Количество спален 36
Кол-во ванных комнат 40
Этот полностью меблированный 36-комнатный бутик для аренды в Сиемреапе, расположенный в ожив…
$7,000
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Этаж 2
Это коммерческое помещение для аренды расположено на главной дороге в коммуне Сра Нгае, Сием…
$600
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3
Этот магазин расположен в оживленной коммуне Свай Дангкум города Сием Рип. Эта просторная не…
$1,600
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Исследуйте уютное место для аренды в Сиемреапе за 350 долларов в месяц. Это очаровательное ж…
$350
в месяц
Коммерческое помещение 17 м² в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение 17 м²
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 17 м²
Офисные помещения для аренды в районе Свай Данкум, полностью меблированные и готовые к испол…
$600
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Аренда - это коммерческое пространство, расположенное на Национальной дороге 06 в районе Сва…
$5,500
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 17
Этаж 3
Исследуйте это главное бизнес-здание, доступное для аренды в районе Сала-Камреак. Эта недвиж…
$2,000
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 22
20-комнатный отель с бассейном можно арендовать в Сала Камрук, Сием Рип. Эта ухоженная недви…
$3,200
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Это коммерческое здание в самом сердце Сием Рип-Сити можно арендовать за 1500 долларов в мес…
$1,600
в месяц
Коммерческое помещение 93 м² в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение 93 м²
Сиемреап, Камбоджа
Площадь 93 м²
Rose Apple Square в Сиемреапе предлагает современные офисные помещения, которые идеально под…
$1,395
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 17
Этаж 4
Этот привлекательный бутик-отель для аренды расположен в коммуне Кук Чорк, недалеко от свето…
$3,500
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 16
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
16BR-Boutique - отличный шанс для тех, кто хочет начать бизнес в Сиемреапе. Расположенный ря…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение в Krous, Камбоджа
Коммерческое помещение
Krous, Камбоджа
Число комнат 24
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 26
В аренду в Свай Данкум, Сием Рип, находится роскошный отель с 24 красиво оформленными номера…
$5,000
в месяц
Коммерческое помещение в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Магазин с 5 спальнями доступен для аренды в Сиемреапе, идеально подходит для жизни и ведения…
$600
в месяц
Коммерческое помещение 2 000 м² в Сиемреап, Камбоджа
Коммерческое помещение 2 000 м²
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 26
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 2 000 м²
Этаж 3
Откройте для себя непревзойденную возможность с этим потрясающим отелем для продажи и аренды…
$4,000
в месяц
