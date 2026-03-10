Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап
80
81 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 2
Эта единственная вилла доступна для продажи в Borey Tourism City, расположенном в коммуне Ка…
$240,000
Дом 7 комнат в Krous, Камбоджа
Дом 7 комнат
Krous, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 310 м²
Этаж 3
Прекрасно отремонтированная вилла-близнец на продажу в Borey Angkor Palace, Svay Dankum Comm…
$370,000
Дом 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность с этим домом для продажи в Borey…
$70,000
Дом 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3
Проверьте этот прекрасный 3-комнатный дом на продажу в Borey Premier Palace, Krong Siem Reap…
$90,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 2
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями на продажу в районе Свай Дангкум в городе Сием Рип пр…
$100,000
Дом 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Идеальное сочетание традиционного очарования и современного комфорта с этим красивым деревян…
$80,000
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Вилла в западном стиле в закрытом сообществе в коммуне Сро Нгае, Сием Рип-Сити. Община имеет…
$220,000
Дом 5 комнат в Krous, Камбоджа
Дом 5 комнат
Krous, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 778 м²
Красивый дом с 5 спальнями продается в Свай Дангкуме, Сием Рип. Этот просторный дом идеально…
$330,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Этаж 2
Эта частная вилла, расположенная на участке площадью 496 кв.м, имеет 3 спальни и 4 ванные ко…
$240,000
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Этаж 2
Красивая 4-комнатная частная вилла продается в районе Свай Дангкум в Сиемреапе. Он расположе…
$198,000
Дом 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этот прекрасный дом на продажу в Свай Дангкум, Сием Рип Сити! Он имеет три уютные спальни и …
$170,000
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Красивая вилла уже выставлена на продажу. Он расположен в коммуне Сала-Камреук в окружении о…
$80,000
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 317 м²
Этаж 1
Откройте для себя эту уникальную кхмерско-европейскую гибридную виллу, предлагающую сочетани…
$620,000
Дом 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 559 м²
Этаж 2
Если вы рассматриваете возможность покупки дома с достаточной землей в Сиемреапе, вы найдете…
$170,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 789 м²
Этаж 1
Откройте для себя воплощение роскошной жизни, расположенной недалеко от престижного гольф-ку…
$494,000
Вилла 5 комнат в Krous, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Krous, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Этаж 1
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами с частным бассейном расположена всего…
$590,000
Дом 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот дом расположен в безопасном комплексе Borey Melbourne Residence и предлагает комфортную…
$75,000
Вилла 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в постоянное место жительства, дом для отдыха…
$75,000
Вилла 5 комнат в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 049 м²
Это частный дом в стиле курорта, расположенный в пышном саду, где древний и современный соче…
$900,000
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Эта исключительная недвижимость в спокойном районе Chreav в Сиемреапе имеет четыре потрясающ…
$250,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 1
Эта вилла с 3 спальнями расположена в Свай Дангкум, к юго-западу от Сием Рипа, всего в 10 ми…
$185,000
Дом 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 98 м²
Этот красивый дом с 3 спальнями продается в коммуне Свай Дангкум, Сием Рип. Он полностью меб…
$80,000
Вилла 4 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 2
Эта красивая вилла с 4 спальнями на продажу в отличном месте Сием Рип, всего в нескольких ми…
$240,000
Вилла 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 432 м²
Эта вилла с 3 спальнями в коммуне Свай Дангкум в Сиемреапе предлагает общую площадь земли 43…
$195,000
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 415 м²
Откройте для себя эту потрясающую современную виллу, расположенную в тихом районе Свай Дангк…
$850,000
Вилла 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Этаж 2
Вы ищете частную виллу в удобном месте? Не смотрите дальше! Эта вилла с 2 спальнями и 3 ванн…
$260,000
Вилла 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 012 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в этой потрясающей частной вилле, расположенной всего в 25…
$390,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это красивая деревянная вилла для отдыха на продажу, расположенная на северо-востоке города …
$280,000
Вилла 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Прекрасная вилла с 3 спальнями продается в городе Сием Рип, идеально подходит для проживания…
$180,000
Вилла 4 комнаты в Krous, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Этаж 2
Эта исключительная вилла с 4 спальнями расположена в желаемой коммуне Свай Дангкум, идеально…
$85,000
