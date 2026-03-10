Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Сиемреап
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап
13
Кондо Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Krous, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 3
Этот просторный кондоминиум с 3 спальнями теперь доступен для продажи в известном Sky Park C…
$210,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5
Красивый кондоминиум с 2 спальнями для продажи на площади Роза Эппл, расположенной в самом с…
$220,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 5
Этот кондоминиум с 2 спальнями на продажу на 5-м этаже Apple Square в Сием Рип-Сити предлага…
$145,000
Оставить заявку
AuraAura
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 5
Кондоминиум Rose Apple Square предлагает уникальную возможность владеть недвижимостью в лучш…
$130,000
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 4
Красивый кондоминиум с 3 спальнями продается на площади Apple в Сиемреапе. Кондоминиум имеет…
$300,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этот кондоминиум с 2 спальнями предназначен для перепродажи и предлагает 74 квадратных метра…
$60,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Откройте для себя главную инвестиционную возможность с этим полностью меблированным кондомин…
$226,300
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6
Испытайте современную городскую жизнь в лучшем виде с этим стильным кондоминиумом с 1 спальн…
$117,000
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Этот стильный блок с 1 спальней теперь доступен для перепродажи в знаменитом Rose Apple Squa…
$135,000
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4
Эта кондоминиум с 1 спальней для продажи на Apple Square предлагает идеальное сочетание удоб…
$125,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
Стильный кондоминиум с 2 спальнями теперь доступен в Rose Apple Square, одном из самых прест…
$250,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Krous, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Krous, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Кондоминиум с 2 спальнями в районе Сием Рип Свай Дангкум, предлагающий 70 кв.м комфортабельн…
$55,000
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Сиемреап, Камбоджа
Кондо 1 комната
Сиемреап, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Перепродажа 1-комнатного кондоминиума на Rose Apple Square, роскошном здании смешанного испо…
$140,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сиемреап, Камбоджа

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти