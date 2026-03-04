Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Prasat Bakong, Камбоджа

7 объектов найдено
Вилла в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла
Prasat Bakong, Камбоджа
Площадь 64 м²
Эта полностью меблированная вилла с 3 спальнями в аренду в Борей Баконге, Кронг Сием Рип, об…
$550
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Исключительный жизненный опыт в этой элегантной частной вилле с 4 спальнями, идеально распол…
$950
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 2
Этот угловой блок в деревне Баконг имеет две (2) спальни и полную мебель, идеально подходит …
$300
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Этаж 2
Эта красивая и ухоженная вилла с 4 спальнями доступна для аренды в проекте «Туризм-Сити», пр…
$800
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 3
Эта вилла с 2 спальнями для аренды в деревне Баконг предлагает удобное и современное жилое п…
$350
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
Деревня Баконг Проект способствует сильному чувству общности. Свяжитесь со своими соседями, …
$350
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 014 м²
Этаж 2
Эта частная вилла для отдыха предлагает 3 спальни и 3 ванные комнаты, красивый бассейн и про…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
