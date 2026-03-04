Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Prasat Bakong, Камбоджа

10 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 2
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями на продажу в городе Борей Туризм, Сием Рип Сити, пред…
$270,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2
Представлена современная одноместная вилла, расположенная в Borey Tourism City, Kandaek Comm…
$95,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот элегантный дом Link продается в Borey Tourism. Эта недвижимость сочетает в себе удобств…
$90,000
Оставить заявку
OneOne
Дом 5 комнат в Svay Thom, Камбоджа
Дом 5 комнат
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта вилла-близнец расположена в Борей Туризм Сити является редкой находкой, предлагая сочета…
$250,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 2
Эта элегантная вилла с 3 спальнями на продажу в Борей Туризм Сити, недалеко от Макро Молла, …
$155,454
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя редкую возможность владеть потрясающей виллой-близнецом в непосредственной…
$100,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Прекрасный современный дизайн виллы с концепцией сообщества, живущего в деревне Баконг. Расп…
$101,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот элегантный плоский дом на продажу в Борей Туризм. Эта недвижимость сочетает в себе удоб…
$70,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Svay Thom, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Svay Thom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 1
Этот дом отдыха обеспечивает идеальное сочетание комфорта, культуры и удобства. Это безмятеж…
$88,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Prasat Bakong, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Prasat Bakong, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 64 м²
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями на продажу в деревне Борей Баконг, она поставляется с…
$179,800
Оставить заявку
