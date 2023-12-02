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Магазины в Витоша, Болгария

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 52 м²
€27,000
в месяц
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