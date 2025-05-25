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Магазины в Tsarevo, Болгария

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1 объект найдено
Магазин 17 м² в Lozenets, Болгария
Магазин 17 м²
Lozenets, Болгария
Площадь 17 м²
Этаж -1/5
#28124872 Предлагается магазин и земля 60 м2,на партерном этаже 5-ти этажного здания, в 200 …
$34,109
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