Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Pomorie
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Pomorie, Болгария

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Poroy, Болгария
Таунхаус
Poroy, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Описание объекта: Мы предлагаем к продаже двухэтажный дом в деревне Порой в регионе Бургас, …
$79,727
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти