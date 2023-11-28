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Кафе и рестораны в Изгрев, Болгария

коммерческая недвижимость
5
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Изгрев, Болгария
Ресторан, кафе
Изгрев, Болгария
Площадь 1 000 м²
Агентство недвижимости и все, что связано с ними, предлагает для продажи готовое дело: рес…
€500,000
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