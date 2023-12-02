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Таунхаусы в Balchik, Болгария

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредственной б…
€189,000
в месяц
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