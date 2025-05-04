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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Юго-восточном регионе, Бразилия

Рио-де-Жанейро
25
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
25
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25 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 154 м²
Утонченный дуплексный пентхаус с современным дизайном в самом сердце очарования четырехуголь…
$4,064
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Очень красивая квартира, расположенная в Леблоне с видом на Христа и 3 спальнями Расположен…
$2,120
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отремонтированная квартира площадью 108 м2 с видом на море в Копакабана посте 2 Квартира го…
$314,504
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 175 м²
2-спальный пентхаус в Ипанеме с балконом Он расположен в Ипанеме между Лагоа и пляжем, ближ…
$3,887
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с 4 люксами в Ипанеме и невероятными видами Роскошный пентхаус площадью …
$6,361
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Квартира в аренду Ав. Дельфим Морейра перед морем с 4 спальнями Расположенная в привилегиро…
$3,534
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Отличное расположение на пляжном блоке, недалеко от площади Носса Сенхора-да-Пас и всего, чт…
$406,382
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Элегантная квартира для аренды на набережной в Арпоадоре - 348м2 - 3 люкса и многочисленные …
$7,043
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 467 м²
Дуплекс пентхаус для долгосрочной аренды 4 спальни в Ипанема полу меблированный Откройте дл…
$11,485
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Долгосрочный отремонтированный пентхаус триплекс в Ипанеме с видом на море и бассейном Прек…
$10,601
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
3-комнатная квартира с видом на море на пляже Копакабана Это полностью отремонтированная кв…
$3,092
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартира для аренды на 1-м блоке пляжа Ипанема Посто 10 с 84 м2 2 спальни 1 пространство Ме…
$1,944
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный пентхаус расположен в самом сердце великолепного и динамичного района Ипан…
$6,162
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Потрясающая меблированная квартира площадью 266 м2 для аренды в Арпоадоре - 4 спальни Откро…
$4,947
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Большая 4-спальная квартира с балконом, набережной и бассейном в аренду в Ипанеме. Эта квар…
$4,747
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя вечную элегантность этой исключительной квартиры площадью 362 квадратных м…
$4,417
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя великолепие Рио-де-Жанейро в нашем изысканном пентхаусе, доступном для аре…
$10,601
в месяц
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Захватывающий 5-спальный пентхаус-триплекс для аренды в Ипанеме с бассейном и сауной с видом…
$4,612
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательные 2 спальни, обращенные к морю Копакабаны! Большая квартира, состоящая из гости…
$3,534
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Avenida Epitácio Pessoa Lado Ipanema, в пределах Quadrilátero de Ipanema, недалеко от Praça …
$3,169
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Откройте для себя эту современную квартиру в аренду, идеально расположенную в популярном рай…
$3,180
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя вершину изысканности в этой потрясающей меблированной квартире площадью 27…
$5,122
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Просторная квартира, недалеко от пляжа в аренду в Леблоне - 4 люкса Эта красивая квартира п…
$3,180
в месяц
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Пентхаус 6 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 6 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Исключительный триплекс из 6 люксов с частным бассейном и двумя большими террасами на длител…
$8,834
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира для аренды недалеко от моря в Леблоне - 2 спальни Откройте для себя эту очаровател…
$2,474
в месяц
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Типы недвижимости в Юго-восточном регионе

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