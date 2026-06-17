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Квартиры с гаражом в Сан-Паулу, Бразилия

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Regiao Imediata de Sao Paulo
15
Diadema
3
Квартира Удалить
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Юго-восточный регион, Бразилия
Квартира 3 комнаты
Юго-восточный регион, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 20
Апартаменты с 2-мя спальнями площадью 59 кв.м. и 1 парковочным местом на стоянке в деловом к…
$180,000
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Студия 1 комната в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Студия 1 комната
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/27
Предлагаем апартаменты от студий до 2+1 уже в готовом комплексе для жизни и для сдачи в арен…
$110,000
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Студия 1 комната в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Студия 1 комната
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/26
Апартаменты площадью 38,47 кв.м. в новом кондоминиуме комфорт-класса в Сан-Паулу с рассрочко…
$125,000
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