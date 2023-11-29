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Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro
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Пентхаусы в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
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54 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
3
166 м²
Triplex penthouse completely renovated in a contemporary style with double terrace and beaut…
€741,280
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
448 м²
Luxury seafront penthouse with panoramic sea views, completely renovated with a modern desig…
€2,59 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
152 м²
Penthouse to refurbish with large terrace, pool and sea view for sale in Ipanema Unique o…
€648,620
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
3
284 м²
1
Alto Leblon, quiet and safe street with private security system, strictly residential area o…
€963,664
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
188 м²
Renovated luxury penthouse located on the first block of Ipanema Beach in the most valued re…
€1,02 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
232 м²
Чудесный Duplex Penthouse с прекрасным панорамным видом на Христа Искупителя, Лагуну, Лес и …
€2,78 млн
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Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
314 м²
Невероятная возможность жить на пляже Ипанема, Posto 8, полностью меблированный и оборудован…
€1,58 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
156 м²
Excellent investment option in a Condominium with all cleaning and leisure services infrastr…
€926,600
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Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
4
280 м²
Прекрасный пентхаус с прекрасным видом на море Арпоадор, пляж Ипанема, пляж Леблон и Морро Д…
€2,78 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
387 м²
Эксклюзивная возможность в Quadrilátero do Charme de Ipanema на улице Руа-Баран-де-Жагуарипе…
€1,36 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
78 м²
Отличная инвестиционная возможность в лучшем месте в Ипанеме на 1-м квартале Прайи и в Quadr…
€1,02 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
6
500 м²
2
Красивый роскошный пентхаус в Леблоне, полностью отремонтированный в современном стиле извес…
€2,69 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
108 м²
2
Прекрасный пентхаус, полностью отремонтированный в современном стиле с современной средой, 3…
€648,620
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Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
385 м²
1
Большой линейный пентхаус в Арпоадоре Мы предлагаем красивый, большой 385 m² линейный пентх…
€739,427
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
2
Пентхаус для продажи/аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс …
€833,940
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
280 м²
Пентхаус Duplex площадью 280 м2 в пляжном квартале Леблон, полностью отремонтирован. 1-й эта…
€2,04 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
400 м²
5
400м2 дуплекс пентхаус с 4 люксами на продажу на Vieira Souto Ave. в Ипанеме с большим балко…
€3,34 млн
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Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
5
5
575 м²
Первый этаж, с 450м2: Зал площадью около 150 м2 с бассейном глубиной 1,5 м (который занимае…
€1,85 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
552 м²
552м2 - дуплекс пентхаус с террасой и исключительным видом на море. Эта квартира состоит из …
€2,56 млн
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Пентхаус 1 спальня
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
1
2
136 м²
3
Этот пентхаус площадью 136 кв.м расположен в элегантном здании проекта MARIAS компании MOZAK…
€746,245
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
3
170 м²
Отличный отремонтированный дуплекс пентхаус из 3 спален на продажу, который расположен в лаг…
€537,428
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
7
900 м²
Красивый триплекс пентхаус на продажу, с потрясающим 360-градусным видом на пляж Копакабана/…
€7,41 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
296 м²
Дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Отличная возможность реформироваться, им…
€1,76 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
4
527 м²
Тройной пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Покрытие Belissíma площадью 527 м2, кото…
€2,41 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
4
400 м²
2
Дуплекс пентхаус с видом на побережье Копакабана. Пентхаус имеет 400м2. Первый этаж состои…
€2,02 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
5
317 м²
3
Отличный пентхаус с бассейном на продажу в лагоа. Отличный охват 317м2 в Лагуне, который ра…
€1,26 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
288 м²
Отличный дуплекс пентхаус с бассейном на продажу в Ипанеме. Пентхаус площадью 288 м2 с видо…
€1,76 млн
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Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
3
5
340 м²
3
Триплексный пентхаус с 360-градусным панорамным видом и бассейном на продажу в Ипанеме. Кра…
€2,41 млн
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Пентхаус 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
4
6
480 м²
2
Этот дуплекс для аренды или мобильный или пустой, или даже для продажи. Этот превосходный д…
€1,42 млн
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Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
2
2
98 м²
3
Триплекс пентхаус с большой террасой, расположенный в Арпоадоре между Ипанемой и Копакабаной…
€509,630
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Параметры недвижимости в Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro, Бразилия
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