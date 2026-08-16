Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Бразилия
  3. Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

;
Рио-де-Жанейро
40
Пентхаус Удалить
Очистить
40 объектов найдено
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Продается проект Triplex in sea front - Ipanema - 3 спальни - Проект VIE Balassiano Инвести…
$6,43 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Этот исключительный пентхаус площадью 259 м2 расположен в самом популярном районе Ипанемы, н…
$1,63 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Пентхаус Duplex на продажу в Ипанеме с большой террасой - 2 спальни Расположенный в востреб…
$660,679
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Красивый пентхаус полностью отремонтирован в современном стиле с современной средой, 3 спаль…
$643,444
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Откройте для себя магию жизни в потрясающем дуплексном пентхаусе, настоящем оазисе роскоши и…
$1,28 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Откройте для себя комфорт и элегантность в просторном пентхаусе в Копакабане Испытайте лучш…
$511,308
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
6-комнатный пентхаус-триплекс в Ипанеме на продажу Откройте для себя великолепие Рио-де-Жан…
$2,78 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ИНВЕСТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ: Высококлассная квартира для продажи в Копакабане Be In Rio - это нова…
$405,891
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Красивый пентхаус-триплекс на продажу с потрясающим видом на пляж Копакабана / Ипанема на 36…
$7,66 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с 4 люксами на продажу в Ипанеме и невероятными видами Роскошный пентхау…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Пентхаус на продажу в Копакабане с 4 спальнями, большой террасой, видом на Христа и море Ид…
$536,203
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Пентхаус с бассейном на продажу в самом сердце Леблона - 4 спальни Откройте для себя этот п…
$1,05 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
3-комнатный пентхаус Duplex на продажу в Ипанеме с потрясающим видом на море и бассейном АП…
$1,01 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Площадь 848 м²
Пентхаус из 5 люксов на продажу в Копакабане Это необычное свойство похоже на домашнюю лодк…
$5,36 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
Удивительный триплекс Пентхаус с видом на море на Барре - 4 спальни Откройте для себя этот …
$645,359
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный пентхаус Triplex с потрясающим видом на лагуну и Христа-Искупителя Откройте для…
$4,21 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Пентхаус для продажи / аренды в Леблоне с 3 спальнями и бассейном Этот впечатляющий дуплекс…
$861,755
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 314 м²
Пентхаус триплекс на продажу, на набережной Ипанема, 5 спален, меблированные, джакузи с прев…
$1,60 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Пентхаус на продажу с 3 спальнями и потрясающим видом на море в Копакабане недалеко от Посто…
$838,775
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
Отличный пентхаус с бассейном для продажи в Лагоа. Прекрасное покрытие 317м2 в Лагуне, кото…
$1,30 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Отремонтированный роскошный Triplex Penthouse с панорамным видом Pool 142m2 2 Suites 2 Space…
$1,44 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Пентхаус на продажу с бассейном на Леблоне - 2 спальни Откройте для себя этот потрясающий п…
$612,804
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Красивый пентхаус на продажу, вид на море - Копакабана - 3 спальни Расположенный в Копакаба…
$1,34 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Линейный пляжный пентхаус с 3 спальнями, терраса 180 м2, 1 гараж, 24-часовой дверной проем …
$1,97 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Количество этажей 2
Захватывающий пентхаус, расположенный на Авенида Борхес де Медейрос. Дуплекс пентхаус, 4 спа…
$1,91 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
505 м2 пентхаус на продажу в Лагоа с видом Христос Искупитель и лагуна - 2 спальни - терраса…
$1,15 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Роскошный трехэтажный пентхаус с бассейном на продажу - Leblon - 3 люкса Откройте для себя …
$1,90 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Роскошный 2-комнатный дуплексный пентхаус на продажу в Ипанеме Захватывающий дуплексный пен…
$480,658
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Великолепный трехэтажный пентхаус площадью 120 м2 для продажи в самом сердце Копакабаны, в 1…
$417,473
Оставить заявку
Пентхаус в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Полностью отремонтированный дуплексный пентхаус на одной из самых очаровательных и хорошо ра…
$957,506
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти