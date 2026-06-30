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Квартиры с бассейном в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Бразилия

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Рио-де-Жанейро
169
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
169
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Студия 1 комната
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/9
Студия с гарантированным доходом площадью 41,3 м.кв. в новом комплексе в городе Рио-де-Жаней…
$169,585
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Типы недвижимости в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Бразилия

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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