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Дома с бассейном в Путришковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Путришки, Беларусь
Дом
Путришки, Беларусь
Площадь 77 м²
В продаже уютный жилой дом  с баней  в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0…
$105,000
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Параметры недвижимости в Путришковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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