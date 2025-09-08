  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Жилой комплекс ASB Test

Жилой комплекс ASB Test

Гродно, Беларусь
Цена по запросу
;
Жилой комплекс ASB Test
1
Оставить заявку
ID: 32678
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Беларусь
  • Область / штат
    Гродненская область
  • Город
    Гродно

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0
Цена за м², USD 1,006
Цена квартиры, USD 70,397
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², USD 9
Цена квартиры, USD 1,341

Местонахождение на карте

Гродно, Беларусь
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс «Гулливер»
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
$33,891
Многоквартирный жилой дом энергосберегающий по бульвару Непокоренных 69
Могилёв, Беларусь
от
$13,733
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
$47,147
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Вы просматриваете
Жилой комплекс ASB Test
Гродно, Беларусь
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Показать все Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Жилой комплекс ЖК «Соколиный край»
Мачулищи, Беларусь
от
$29,209
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 28–80 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс «Соколиный край» размещается в 15 км от Минска по скоростной трассе Р23 в г. п. Мачулищи. ООО «Металлстройпрофиль» в качестве генерального подрядчика в ноябре 2020г. начало строительство нового квартала малоэтажной застройки. Заказчиком является Республиканское унитарное пр…
Застройщик
ООО «Металлстройпрофиль»
Оставить заявку
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
$116,290
Год сдачи 2023
Количество этажей 20
Площадь 68–144 м²
3 объекта недвижимости 3
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Квартира 3 комнаты
144.2
318,183
Застройщик
Strateg Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Показать все Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
$108,460
Год сдачи 2019
Количество этажей 12
Площадь 49–126 м²
12 объектов недвижимости 12
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. …
Застройщик
Макроинжиниринг
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Беларуси
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
08.09.2025
Правила ввоза домашних животных в Евросоюз
Куда поехать без визы из Беларуси: актуальный список и возможные подводные камни
06.08.2025
Куда поехать без визы из Беларуси: актуальный список и возможные подводные камни
Что делать, если застройщик в Беларуси задерживает сдачу дома: права и действия дольщика
22.07.2025
Что делать, если застройщик в Беларуси задерживает сдачу дома: права и действия дольщика
Что посмотреть в Минске за 2 дня: насыщенный и интересный маршрут
26.05.2025
Что посмотреть в Минске за 2 дня: насыщенный и интересный маршрут
В Минске активно возводится новый жилой комплекс «Гулливер». Репортаж о ходе строительства
17.02.2025
В Минске активно возводится новый жилой комплекс «Гулливер». Репортаж о ходе строительства
Как работает единое визовое пространство России и Беларуси с 2025 года
16.01.2025
Как работает единое визовое пространство России и Беларуси с 2025 года
Специальные цены на квартиры в Дубае: в Минске пройдет уникальная встреча с застройщиком Binghatti
30.07.2024
Специальные цены на квартиры в Дубае: в Минске пройдет уникальная встреча с застройщиком Binghatti
Самое время инвестировать! На Браславских озерах в Беларуси продается уникальный туристический бизнес
17.04.2024
Самое время инвестировать! На Браславских озерах в Беларуси продается уникальный туристический бизнес
Показать все публикации