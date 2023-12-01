Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Азербайджан
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Азербайджан

2 объекта найдено
Офис в Баку, Азербайджан
Офис
Баку, Азербайджан
Luxury designer 2-storey office with its own private parking for 20 cars, warehouses and loa…
€1,20 млн
Оставить заявку
Офис в Баку, Азербайджан
Офис
Баку, Азербайджан
Spacious office with a light renovation area of 217 sq. m., located on the second floor.The …
€714,787
Оставить заявку
Realting.com
Перейти