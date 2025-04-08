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Виллы в Филлах, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Noetsch im Gailtal, Австрия
Вилла 8 комнат
Noetsch im Gailtal, Австрия
Число комнат 8
Площадь 471 м²
Количество этажей 3
Уникальность объекта: Шале было построено в 2020 году по канадской экологической технологи…
$4,35 млн
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Параметры недвижимости в Филлах, Австрия

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