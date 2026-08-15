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Виллы в Bezirk Modling, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Hinterbruhl, Австрия
Вилла 8 комнат
Hinterbruhl, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Улицы ГааднераЭксклюзивная вилла с частным лифтом в доме, бассейном и видом на зеленые зоны …
$2,76 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Modling, Австрия

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