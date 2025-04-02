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Коммерческая недвижимость в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

1 объект найдено
Enjoy Life in 2275 Bernhardsthal - 4 Rooms, Garden and Much More! Free of Commission. в Gemeinde Duernkrut, Австрия
Enjoy Life in 2275 Bernhardsthal - 4 Rooms, Garden and Much More! Free of Commission.
Gemeinde Duernkrut, Австрия
Число комнат 4
Площадь 69 м²
A beautiful 4 - room apartment, top 3, plus kitchen, bathroom and toilet in mint condition. …
$193,144
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