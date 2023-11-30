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Коммерческая недвижимость в Ереван, Армения

6 объектов найдено
Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Продается коммерческое/производственное помещение площадью 600 квадратных метров в городе Ер…
€455,267
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Коммерческая 8 комнат в Ереван, Армения
Коммерческая 8 комнат
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 620 м²
Этаж 3/3
Продается коммерческое помещение площадью 620 квадратных метров, в городе Ереван, в админист…
€855,901
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Коммерческая 2 спальни в Ереван, Армения
Коммерческая 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Продается офисное помещение площадью 55 квадратных метров, в городе Ереван, административный…
€138,674
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Коммерческая 1 спальня в Ереван, Армения
Коммерческая 1 спальня
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
Продается 125 кв.м. коммерческая площадь, г. Ереван, административный район Кентрон, шоссе Ц…
€264,055
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Коммерческая 4 комнаты в Ереван, Армения
Коммерческая 4 комнаты
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Продается офисное помещение площадью 75 квадратных метров в городе Ереван, административный …
€318,687
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Коммерческая в Ереван, Армения
Коммерческая
Ереван, Армения
Комнаты -1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 680 м²
Этаж 1/3
Продается многофункциональное коммерческое помещение площадью 1680 квадратных метров, в горо…
€2,55 млн
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