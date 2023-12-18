Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Коммерческая
  4. Цахкадзор

Коммерческая недвижимость в Цахкадзор, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 37 комнат в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 37 комнат
Цахкадзор, Армения
Число комнат 37
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 3 000 м²
Этаж 7/7
Продается гостиничный комплекс площадью 3000 квадратных метров в поселке Цахкадзор Котайкско…
€4,13 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти