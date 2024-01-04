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Особняки в Нор Ерзнка, Армения

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1 объект найдено
Особняк в Нор Ерзнка, Армения
Особняк
Нор Ерзнка, Армения
Число комнат -1
Площадь 27 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок: Арагацотнский марз, община Нор Ерзнка, 27 000 кв.м. поверхность…
€370,775
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Параметры недвижимости в Нор Ерзнка, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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