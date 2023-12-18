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Жильё в Дилижан, Армения

1 объект найдено
Особняк 1 комната в Дилижан, Армения
Особняк 1 комната
Дилижан, Армения
Число комнат 1
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
Продается земельный участок в Дилижане, по дороге к озеру Парз. Площадь земельного участка с…
€275,217
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