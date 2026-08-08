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Your Bulgaria

Болгария, Несебр
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
vashabulgaria.com/
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

Агентство недвижимости "Ваша Болгария" более 12ти лет оказывает полное сопровождение сделок по покупке и продаже недвижимого имущества.

Для покупателей предлагаем нашу помощь в подборе варианта из нашей базы данных, вместе ищем именно то место, где будет комфортно именно Вам, в соответствии с Вашими требованиями. Осуществим все необходимые проверки апартамента на отсутствие обременений, подготовим все к Сделке и будем с вами до подписания Нотариального акта, а также останемся на связи и для помощи в вопросах, связанных с владением имущества.

Продавцы недвижимости с нами могут быть спокойны за состояние своих апартаментов, быть уверены в получении денег от продажи. Осуществляем и дистанционные Сделки, в случае, если какая-то из Сторон или обе не могут присутствовать лично.

Офис — Несебр, ул. Христо Кудев 17
О встрече в офисе необходимо договариваться предварительно.

 

Услуги

Для покупателя

- консультация по выбору недвижимости - подбор вариантов, организация просмотров - представление ваших интересов в переговорах - юридическое сопровождение и оформление договоров купли - продажи в соответствии с Законодательством Болгарии

Для собственника

- анализ объекта недвижимости, выезд специалиста на объект - проведение комплекса рекламных мероприятий по продвижению объекта на рынке недвижимости - представление ваших интересов в переговорах - юридическое сопровождение и оформление договоров купли - продажи в соответствии с Законодательством Болгарии

 

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