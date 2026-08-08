Your Bulgaria

Об агентстве

Агентство недвижимости "Ваша Болгария" более 12ти лет оказывает полное сопровождение сделок по покупке и продаже недвижимого имущества.

Для покупателей предлагаем нашу помощь в подборе варианта из нашей базы данных, вместе ищем именно то место, где будет комфортно именно Вам, в соответствии с Вашими требованиями. Осуществим все необходимые проверки апартамента на отсутствие обременений, подготовим все к Сделке и будем с вами до подписания Нотариального акта, а также останемся на связи и для помощи в вопросах, связанных с владением имущества.

Продавцы недвижимости с нами могут быть спокойны за состояние своих апартаментов, быть уверены в получении денег от продажи. Осуществляем и дистанционные Сделки, в случае, если какая-то из Сторон или обе не могут присутствовать лично.

Офис — Несебр, ул. Христо Кудев 17

О встрече в офисе необходимо договариваться предварительно.