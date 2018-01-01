Russian Media Group
Кипр, AGIAS PARASKEVIS 23, STROVOLOS 2002 NICOSIA, CYPRUS (Кипр)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2016
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
ОписаниеRealty Marketing Group является частью медиа компании Russian Media Group Cyprus, находится на Кипре и предоставляет консультации русскоговорящим инвесторам и покупателям зарубежной недвижимости, а также оказывает услуги по рекламе европейским девелоперам и агентствам недвижимости в сфере элитной недвижимости. Realty Marketing Group сотрудничает с застройщиками и агентствами недвижимости по рекламе и презентации элитных проектов на международном рынке в рамках мировых событий: выставок, конференций и PR кампаний. Realty Marketing Group берет на себя ответственность в консультировании и помощи в сделках только с надежными партнерами, которые доказали свою надежность на рынке на протяжении многих лет. Наша цель сделать процесс покупки и инвестирования в недвижимость на международном рынке максимально легким, понятным и безопасным.
УслугиRealty Marketing Group предоставляет бесплатные консультации для инвесторов и покупателей по актуальной информации на рынке международной недвижимости, программам инвестирования для граждан третьих стран, условиям получения европейского гражданства и вида на жительство (ВНЖ). Наша цель сделать процесс сотрудничества девелоперов, агентов недвижимости, инвесторов, юристов и банков прозрачным, понятным и безопасным для сторон.
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