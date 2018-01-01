Персональный риэлтер Недвижимость
Беларусь, ул. Суворова, д.18, офис 1, 210026 г. Витебск
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2004
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Мы в соцсетях
Описание
Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.
В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.
Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!
Услуги
Покупка и продажа квартир, комнат
Покупка и продажа коттеджей, домов, участков
Продажа коммерческой недвижимости
Квартиры
Наши агенты в Беларуси
Агентства рядом