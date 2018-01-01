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Персональный риэлтер Недвижимость

Беларусь, ул. Суворова, д.18, офис 1, 210026 г. Витебск
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Персональный риэлтер Недвижимость
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
pr-agency.by
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Описание

Агентство «Персональный Риэлтер Недвижимость» предоставляет все виды риэлтерских услуг на первичном и вторичном рынках недвижимости. Сотрудничество с агентством сэкономит время, нервы и поможет купить дом, найти земельный участок или продать недвижимость с минимальными затратами времени и ресурсов.

В агентстве работают аттестованные специалисты по риэлтерской деятельности, являющиеся профессионалами своего дела с многолетним опытом работы.

Основной принцип работы агентства — индивидуальныподход к каждому клиенту и 100%-ая прозрачность сделок!

Услуги

Покупка и продажа квартир, комнат

Покупка и продажа коттеджей, домов, участков

Продажа коммерческой недвижимости

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АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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