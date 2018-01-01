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Niltors Estate

ОАЭ, Dubai, UAE
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Niltors Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
niltors.com
Описание

Мы являемся международным консультантом по недвижимости и инвестициям, базирующимся в Дубае-ОАЭ, а также на Искеле-Кипре, с экспертами, работающими в таких странах, как Кипр, Турция, Египет, Иордания, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Австрия, Россия, Азербайджан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Посетите наш сайт для получения дополнительной информации: www.niltors.com
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Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Luxury Seafront Project
Жилой комплекс Luxury Seafront Project
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 287,881
129–160 м² 2 квартиры
Сдача в: 2025
Агентство недвижимости: Niltors Estate

5-звездочный отель Concept Residence

Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium

 

 

  • Идеальное расположение

Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше.

  • Гарантированный инвестиционный доход

Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.

 

  • Гостиничный Инвестиционный

В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.

 

  • Полностью облегченное проживание

Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.

Наши агенты в ОАЭ
Niltors Estate
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Realpoint Real Estate Consultancy
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Realpoint Real Estate Consultancy является аккредитованным агентством RICS в Дубае, которое удовлетворяет требования международных инвесторов на рынке недвижимости ОАЭ.

Обладая более чем 20-летним опытом работы в сфере международного консалтинга по недвижимости и 3-летним опытом проведения независимого аудита и отслеживания более 1000 проектов Дубая для правительства в течение последних трех лет, Realpoint накопила массу знаний об ошибках, которые можно избежать, и поняла как можно улучшить проектировку, методы строительства и эксплуатации зданий. Это дает нашему Клиенту уверенность в нашей работе и наших предложениях.

Мы советуем и предлагаем клиентам решение, которое соответствует их целям и требованиям в зависимости от того, что они ищут: покупку, лизинг, или совместные предприятия, согласно потребностям рынка. Мы работаем с различными типами недвижимости в больших масштабах: земельные участки, здания целиком, гостиничный бизнес, промышленные (складские помещения) и др.

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Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ebdaa Development LLC быстро зарекомендовала себя как одну из самых привлекательных и надежных девелоперских компаний в Дубае – ОАЭ. Ebdaa Development имеет практический опыт работы в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разработки домов класса люкс и высотных кондоминиумов. С самого первого дня работы Ebdaa Development LLC привлекала профессионалов своей отрасли, квалифицированных сотрудников, каждый из которых работает в Дубайском секторе недвижимости и строительства, стремясь удовлетворить желания клиентов. Мы понимаем, что дом — это храм. И мы заботимся о том, чтобы вложить в него свою душу.
Unique Homes Worldwide Properties
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Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

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Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим профессиональным консультантам и менеджерам поддержки. Мы предоставляем все виды услуг в сфере жилой недвижимости: продажа, аренда, управление недвижимостью, инвестиционные консультации, приобретение и распределение портфелей недвижимости.

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Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива. Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи. Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.

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