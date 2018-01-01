Niltors Estate

Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
5-звездочный отель Concept Residence
Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium
Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше.
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Гарантированный инвестиционный доход
Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.
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Гостиничный Инвестиционный
В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.
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Полностью облегченное проживание
Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.