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L.M.La Maison Estates ltd

Кипр, Строволос
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.lamaisonestates.com
Об агентстве

Добро пожаловать в Дом Недвижимость, где роскошь встречает персонализированный сервис. Наш бутик специализируется на эксклюзивных свойствах, предлагая кураторский выбор премиальных домов, офисов и коммерческих помещений. Мы гордимся тем, что предоставляем индивидуальный опыт, адаптируя наши услуги для удовлетворения ваших уникальных потребностей и предпочтений. Независимо от того, хотите ли вы купить, продать или арендовать, наша специальная команда экспертов поможет вам на каждом шагу. Почувствуйте разницу с La Maison Real Estates, где к каждому клиенту относятся как к семье.

Услуги

Услуги, которые мы предоставляем как бутик недвижимости

  1. Продажа недвижимости:

    • Жилая недвижимость
    • Коммерческая недвижимость
    • Роскошные и эксклюзивные списки
    • Новые события

  2. Аренда недвижимости:

    • Жилая аренда
    • Коммерческая аренда
    • Краткосрочная и долгосрочная аренда

  3. Услуги по переселению:

    • Помощь в переезде и заселении в
    • Ориентация на местности и экскурсии
    • Школьная и общественная информация

В La Maison Real Estates мы стремимся обеспечить бесшовный и исключительный опыт в сфере недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 664 объекта
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Introducing an alluring opportunity for those in search of harmonious living amid city energ…
$653,893
Квартира 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
район Лимасол
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
A new icon for Limassol Riviera, this amazing building offers elegance and understated glamo…
$6,54 млн
Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Tucked away in the vibrant center of Protaras, this refined apartment presents sweeping pano…
$1,80 млн
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
A luxurious residential development nestled in one of the most prestigious neighborhoods in …
$337,845
Наши агенты на Кипре
Constantinos Zervos Zervos
Constantinos Zervos Zervos
2 040 объектов
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SABBIANCO PROPERTIES LIMITED
Кипр, Строволос
Жилая недвижимость 1181 Коммерческая недвижимость 6 Земельные участки 48
Компания Sabbianco Properties была основана в 2004 году как лицензированное агентство недвижимости и в настоящее время является одной из крупнейших компаний по продаже недвижимости на Кипре с офисами в Никосии, Лимассоле, Ларнаке, Пафосе и Паралимни. У нас работают только высококлассные и оп…
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Жилая недвижимость 70
Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, в…
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APL REAL ESTATE
Кипр, Koinoteta Agiou Tychona
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