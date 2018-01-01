ALZA Real Estate
ALZA Real Estate & Development — это современное агентство недвижимости в Таиланде! Мы готовы помочь вам в поиске подходящего объекта недвижимости, который будет соответствовать всем вашим потребностям и пожеланиям.
Наша выставка новостроек является уникальной возможностью ознакомиться со всеми проектами в одном месте что значительно позволит сэкономить ваше драгоценное время. Вы сможете сравнить их плюсы и минусы, узнать обо всех особенностях и преимуществах, чтобы сделать правильный выбор.
Мы понимаем, что приобретение недвижимости — это ответственный процесс. Поэтому мы подобрали команду профессионалов, проверенных временем, которые понимают конъектуру рынка и смогут удовлетворить даже самый сложный запрос.
Наша цель — предложить клиентам услуги на самом высоком уровне и быть вне конкуренции на рынке недвижимости Таиланда. Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов и участников закрытого клуба инвесторов компании ALZA Real Estate & Development.
Среди наших услуг:
-Поиск и подбор недвижимости для клиента.
-Оценка рыночной стоимости недвижимости.
-Проведение сделок купли-продажи, аренды и договоров на право пользования недвижимостью.
-Консультации по вопросам недвижимости.
-Разработка индивидуальных предложений для клиентов.
-Помощь в получении беспроцентной рассрочки
-Проведение юридической проверки объектов недвижимости.
-Предоставление информации о рынке недвижимости и его тенденциях.
-Организация просмотров объектов недвижимости.
-Услуги по управлению недвижимостью (аренда, обслуживание, ремонт).