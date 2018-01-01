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ALZA Real Estate

Таиланд, Pattaya
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ALZA Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
alzaestate.com/ru
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Описание

ALZA Real Estate & Development — это современное агентство недвижимости в Таиланде! Мы готовы помочь вам в поиске подходящего объекта недвижимости, который будет соответствовать всем вашим потребностям и пожеланиям.

 Наша выставка новостроек является уникальной возможностью ознакомиться со всеми проектами в одном месте что значительно позволит сэкономить ваше драгоценное время. Вы сможете сравнить их плюсы и минусы, узнать обо всех особенностях и преимуществах, чтобы сделать правильный выбор.

 Мы понимаем, что приобретение недвижимости — это ответственный процесс. Поэтому мы подобрали команду профессионалов, проверенных временем, которые понимают конъектуру рынка и смогут удовлетворить даже самый сложный запрос.

 Наша цель — предложить клиентам услуги на самом высоком уровне и быть вне конкуренции на рынке недвижимости Таиланда. Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов и участников закрытого клуба инвесторов компании ALZA Real Estate & Development.

Услуги

Среди наших услуг:
-Поиск и подбор недвижимости для клиента.
-Оценка рыночной стоимости недвижимости.
-Проведение сделок купли-продажи, аренды и договоров на право пользования недвижимостью.
-Консультации по вопросам недвижимости.
-Разработка индивидуальных предложений для клиентов.
-Помощь в получении беспроцентной рассрочки
-Проведение юридической проверки объектов недвижимости.
-Предоставление информации о рынке недвижимости и его тенденциях.
-Организация просмотров объектов недвижимости.
-Услуги по управлению недвижимостью (аренда, обслуживание, ремонт).

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PhuketBuyHouse – агентство номер один по поиску и подбору жилья в Таиланде. Уже более семи лет мы успешно функционируем на рынке недвижимости Пхукета. За это время мы успели организовать роскошный отдых для сотен туристов со всего мира, многим из них мы помогли обрести дом своей мечты на райском острове. Мы поможем с любым вопросом относительно недвижимости и отдыха на Пхукете.

Phuketbuyhouse.com - это ведущий сайт о жилой и коммерческой недвижимости на острове Пхукет. Любой желающий приобрести дом, виллу, квартиру в кондоминиуме, коммерческое помещение, земельный участок или даже отель, с легкостью найдет у нас предложение, удовлетворяющее всем требованиям! Наш сайт содержит предложения во всех районах острова от собственников, и лучших строительных компаний.

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EIE.ASIA - Экспертное агентство недвижимости на Пхукете.

В EIE.ASIA Вы гарантированно получите:

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ- Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия!

БЕЗОПАСНОСТЬ - Работаем только с проверенными застройщиками с безупречной репутацией!

0% КОМИССИЮ- Вы не платите за наши услуги! Их оплачивает застройщик

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Награды Serene Surin:

⁇ ️Лучший устойчивый дизайн ECO 2020

🌳 Лучший разработчик бутиков Phuket 2020

🌳 Лучший зеленый проект Phuket 2020

 

С Serene Condominium мы стремились предложить что-то новое, чего у нас еще нет на Пхукете. Мы стремимся создать большие инвестиции, которые будут справедливыми для вас, реалистичными и безопасными, что даст вам гарантию и безграничный потенциал.

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