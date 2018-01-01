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Green Door Enterprises

Таиланд, 505/4 Moo 5, Naklua Road soi 16, Banglamung, Chonburi, 20150, Thailand
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Green Door Enterprises
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.greendoorenterprises.com
Описание

Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

  • на рынке с 2003 г
  • большая база данных
  • знание рынка
  • широкий спектр услуг
  • любой тип недвижимости
  • профессиональные русские сотрудники
  • высокий сервис
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Награды Serene Surin:

⁇ ️Лучший устойчивый дизайн ECO 2020

🌳 Лучший разработчик бутиков Phuket 2020

🌳 Лучший зеленый проект Phuket 2020

 

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