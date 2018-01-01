Green Door Enterprises
Таиланд, 505/4 Moo 5, Naklua Road soi 16, Banglamung, Chonburi, 20150, Thailand
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2003
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.
Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.
Почему выбирают нас?
- на рынке с 2003 г
- большая база данных
- знание рынка
- широкий спектр услуг
- любой тип недвижимости
- профессиональные русские сотрудники
- высокий сервис
Квартиры
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