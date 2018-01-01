ABC-Real
Словакия, Ožvoldíkova 2004/2 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Čeština, Українська
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Описание
«ABC-Real» занимается оказанием профессиональных риэлторских услуг в городе Братислава, по всей Словакии и приобрело свою заслуженную безупречную репутацию. Агентство недвижимости «ABC-Real» поможет в решении любых вопросов в сфере покупки, аренды недвижимости в Братиславе и в оформлении всех необходимых сопроводительных документов.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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