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ABC-Real

Словакия, Ožvoldíkova 2004/2 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
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ABC-Real
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский, Čeština, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.abc-real.com
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Описание

«ABC-Real» занимается оказанием профессиональных риэлторских услуг в городе Братислава, по всей Словакии и приобрело свою заслуженную безупречную репутацию. Агентство недвижимости «ABC-Real» поможет в решении любых вопросов в сфере покупки, аренды недвижимости в Братиславе и в оформлении всех необходимых сопроводительных документов.

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Viktoriya Baturina
Viktoriya Baturina
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