Описание

«ABC-Real» занимается оказанием профессиональных риэлторских услуг в городе Братислава, по всей Словакии и приобрело свою заслуженную безупречную репутацию. Агентство недвижимости «ABC-Real» поможет в решении любых вопросов в сфере покупки, аренды недвижимости в Братиславе и в оформлении всех необходимых сопроводительных документов.