Stały pobyt: specyfika jego uzyskania

Stały pobyt to dokument, który upoważnia cudzoziemca do oficjalnego stałego pobytu w danym kraju. Cudzoziemcy uzyskują prawo do zezwolenia na pobyt stały po zamieszkaniu w wybranym przez siebie kraju przez określony czas. Często okres ten wynosi od 5 do 10 lat.

Ogólnie rzecz biorąc, zezwolenie na pobyt stały jest krokiem w kierunku obywatelstwa. Po uzyskaniu tego statusu przysługują te same prawa, co obywatelom, z wyjątkiem prawa do głosowania i kandydowania w wyborach.

Jakie możliwości daje zezwolenie na pobyt stały?

Wszystkie kraje mają swoje własne warunki imigracji, wjazdu i pobytu. Obywatele posiadający status stałego rezydenta mogą zatem mieć różne prawa, w zależności od kraju.

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały jest uprawniony do:

pozostawania w kraju na czas nieokreślony;

podróżowania w obrębie kraju i opuszczania go nieograniczoną liczbę razy;

odwiedzania krajów objętych ruchem bezwizowym, z którymi podpisano umowy;

otrzymania usług zdrowotnych i edukacji;

zakupu mieszkania , domu prywatnego lub innego rodzaju nieruchomości;

zaciągania kredytów, korzystać z usług banków;

wejścia na rynek pracy i otrzymywania wynagrodzenia;

założenia działalności gospodarczej;

korzystania ze świadczeń socjalnych.

Obowiązki cudzoziemców

Wszyscy cudzoziemcy posiadający status stałego rezydenta podlegają szeregowi obowiązków wobec kraju, w którym mieszkają:

płacić podatki,

przestrzegać prawa,

szanować kulturę i tradycje,

wypełniać i wysyłać zeznania podatkowe w terminie,

dbać o środowisko, utrzymywać porządek i czystość.

Jak złożyć wniosek o dokument pobytowy?

Proces uzyskiwania statusu stałego rezydenta może być różny w poszczególnych krajach, w zależności od ich ram prawnych. Jednym z głównych warunków uzyskania statusu, jak wspomniano powyżej, jest pobyt w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt. Ponadto w tym okresie cudzoziemiec musi spełnić szereg wymogów:

przebywać na terenie kraju przez określony czas,

opuszczać kraj tylko określoną liczbę razy,

płacić podatki,

przestrzegać przepisów prawa.

Jednocześnie wnioskodawcy muszą przedstawić istotne powody, dla których chcą kontynuować pobyt w kraju, aby otrzymać prawo stałego pobytu. Dobrymi powodami do ubiegania się o ten status są: