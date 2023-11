Jouri Hills Arada

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €646,000

Poddaj się: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers z przyjemnością oferuje luksusową kamienicę z 4 sypialniami, położoną w Arabian Ranches 3, znaną jako Anya by Emaar. Udogodnienia i wyposażenie; 4 sypialnie 5 kąpieli Nieumeblowane BUA; 1990 m2 2 miejsca parkingowe Pokój pokojowy Pokój proszkowy Obszar pompy Pralnia Taras / balkon Ogród Trawnik Basen Siłownia Bezpieczeństwo 24/7 Gniazdo i punkt sprzedaży detalicznej Zielone otoczenie Restauracja i kawiarnia Korty do koszykówki i tenisa Lokalizacja w pobliżu; Global Village ( 10 minut ) Dubai Polo & Equestrian Club ( 10 minut ) Śródmieście Dubaju ( 20 minut ) Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( 25 minut ) Dubai Mall ( 35 minut ) Dubai Marina ( 40 minut ) Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć, zadzwoń: Pan MOEEN AHMAD pod adresem Royal B I P Real Estate Brokers jest wiodącą firmą specjalizującą się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz zapewnia swoim właścicielom rozwiązania ONE STOP/właściciele i inwestorzy, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Jesteśmy zawsze gotowi pomagać naszym klientom w każdym aspekcie wyszukiwania i finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, budynki i działki z aktualną znajomością rynku nieruchomości i prawa UAE. Royal B I P Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zarejestrowani w Urzędzie Regulacji Nieruchomości ( RERA ) Nie. 28284