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Kompleks mieszkalny ZhK Nova

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$162,000
;
3
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ID: 4003
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

O kompleksie

Przedstawiamy Binghatti Nova na JVC, nowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z apartamentów z 1 lub 2 sypialniami w Dubaju . Projekt oferuje 15-piętrowy budynek o nowoczesnym designie, którego mieszkańcy zamierzają sprawdzić parking na podium i atrakcje handlowe z funkcjami, aby rozpocząć nową przygodę. Dzięki lokalizacji Jumeirah Village Circle mieszkańcy mogą mieć wszystkie atrakcje tuż za progiem. Ciesz się łatwym i szybkim połączeniem z głównymi autostradami znajdującymi się obok budynku, dzięki czemu masz nieograniczony dostęp do wybranego przez siebie kluczowego miejsca docelowego. Najwyższy poziom umiejętności, który doskonale tworzy elegancję, niezwykły pod każdym względem. Ponadczasowe dzieło sztuki, które definiuje architekturę za pomocą projektowania marki, tworząc idealną harmonię i łącząc tradycje z modernizmem.  Zielone krajobrazy w pobliżu swoich udogodnień wspierają modernizm w stylu życia, który na zawsze pozostanie z tobą. Kompleks oferuje różne możliwości, w tym rozrywkę, relaks, zdrowie i relaks.

 

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 59.3
Cena za m², USD 3,676
Cena mieszkania, USD 218,000

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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