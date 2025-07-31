Kompleks mieszkalny ZhK Nova

Przedstawiamy Binghatti Nova na JVC, nowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z apartamentów z 1 lub 2 sypialniami w Dubaju . Projekt oferuje 15-piętrowy budynek o nowoczesnym designie, którego mieszkańcy zamierzają sprawdzić parking na podium i atrakcje handlowe z funkcjami, aby rozpocząć nową przygodę. Dzięki lokalizacji Jumeirah Village Circle mieszkańcy mogą mieć wszystkie atrakcje tuż za progiem. Ciesz się łatwym i szybkim połączeniem z głównymi autostradami znajdującymi się obok budynku, dzięki czemu masz nieograniczony dostęp do wybranego przez siebie kluczowego miejsca docelowego. Najwyższy poziom umiejętności, który doskonale tworzy elegancję, niezwykły pod każdym względem. Ponadczasowe dzieło sztuki, które definiuje architekturę za pomocą projektowania marki, tworząc idealną harmonię i łącząc tradycje z modernizmem. Zielone krajobrazy w pobliżu swoich udogodnień wspierają modernizm w stylu życia, który na zawsze pozostanie z tobą. Kompleks oferuje różne możliwości, w tym rozrywkę, relaks, zdrowie i relaks.