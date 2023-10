New residence House with a swimming pool and a business center, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,29M

331 m² 1

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Senses – Jade w The Fields — projekt składający się z kamienic premium, których deweloperem był G&CO Real Estate Development LLC – FZ. Kompleks będzie zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy Meydan. Do zakupu prezentowane są rezydencje z 3 i 4 sypialniami, których łączna powierzchnia waha się od 258 metrów kwadratowych. m do 331 mkw. Wszystkie kamienice będą miały: - garaż; - ogród na podwórku; - strefa rodzinna; - miejsce dla personelu; - tarasy. Kuchnie będą wyposażone w sprzęt AGD, w tym lodówkę, płytę grzejną, kuchenkę i piekarnik. Projekt Senses – Jade w The Fields będzie miał wiele udogodnień do relaksu i rozrywki. Mieszkańcy kompleksu będą mogli korzystać z Fields Club House, w którym znajduje się siłownia, centrum odnowy biologicznej, strefa jogi, plac zabaw dla dzieci, salon, pokój dla dzieci i ogród na świeżym powietrzu. Lokalizacja: Projekt Senses – Jade w The Fields będzie zlokalizowany w pobliżu Ras Al Khor Rd i Nad Al Sheba Rd, co zapewni dobre połączenia transportowe z najpopularniejszymi lokalizacjami w Dubaju. Tak więc w 20 minut jazdy samochodem można dotrzeć do Business Bay, Dubai Design District i międzynarodowego lotniska w Dubaju. Fields jest obecnie w budowie, więc system transportu publicznego jest słabo rozwinięty, zaleca się korzystanie z prywatnego samochodu lub taksówki. Mieszkańcy kompleksu w 20 minut dotrą do różnych popularnych miejsc rekreacji i rozrywki w Dubaju, w tym: - Hipodrom Meydan Racecourse, znany z corocznego organizowania słynnego turnieju Pucharu Świata w Dubaju. Jednocześnie na dachu znajduje się popularne życie nocne WHITE Dubai. - 9-dołkowe pole golfowe The Track, Meydan Golf — z pełnym oświetleniem, zaprojektowane przez Petera Harradine'a. - Meydan One Mall — Centrum handlowe, które jest w budowie, gdzie zaprezentowanych zostanie ponad 550 sklepów detalicznych, najdłuższy na świecie kryty stok narciarski, Winter Village i wiele innych. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!