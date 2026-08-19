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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Filipiny

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58 obiektów total found
Condo w Bacolod, Filipiny
UP UP
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
To w pełni umeblowane studio condominium w Barangay Bata, Bacolod City oferuje praktyczną i …
$46,088
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell t…
$278,832
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Mieszkanie 1 pokój w Taguig, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Taguig, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Cena zaczyna się od PHP 24,265,000 dla 124; Od 68 mkwGardencourt Residences - Garden- Cented…
$422,866
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
1- Sypialnia Luksusowe Residence w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWhere Hote…
$177,548
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Condo w Paranaque, Filipiny
Condo
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
🌿 Dla ekspatriantów i inwestorów: 2- Sypialnia w Atherton - Parañaque CityPosiadamy wysokiej…
$109,790
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Condo w Taguig, Filipiny
Condo
Taguig, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 na sprzedaż-1 sypialnia 37 m2 (brak parkingu)-Półumeblowane-Tw…
$156,843
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TekceTekce
Condo w Makati, Filipiny
Condo
Makati, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Zaczynając od PHP28,800,000Astela na Circuit Makati - Twoje Stellar Urban HavenAstela to naj…
$504,288
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Mieszkanie 3 pokoi w Muntinlupa, Filipiny
Mieszkanie 3 pokoi
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 78 m²
Cena zaczyna się od PHP 11,900,000 dla 124; Od 78 m2Larsen Tower by Rockwell Primaries: Spok…
$207,381
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Mieszkanie 1 pokój w Muntinlupa, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Cena zaczyna się od PHP 6.000.000 dla 124; Od 35 m2Larsen Tower by Rockwell Primaries: Spoko…
$104,562
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Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Należy do Riverfront City mieszkającego z Jednostką Sypialną w Acqua Private Residences, zlo…
$87,135
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Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
To w pełni umeblowane studio condominium w Barangay Bata, Bacolod City oferuje praktyczną i …
$46,088
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Condo w Balite II, Filipiny
Condo
Balite II, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
50% off!Monteluce, Silang - Tagaytay RoadSzczegóły:Typ pętliW pełni umeblowane3 sypialnie2 W…
$134,082
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Condo w Paranaque, Filipiny
Condo
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Ciesz się zapierającym dech w piersiach widokiem na zachód słońca z tej przestronnej i elega…
$360,479
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Condo w Muntinlupa, Filipiny
Condo
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2BR Condo w East Bay Residences - Fordham TowerSucat, Muntinlupa Residence 12…
$134,157
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Condo w Mandaue, Filipiny
Condo
Mandaue, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Stylowe 2- Sypialnia Residence w Mantawi Residences Where Space, Style, and SophysticationsW…
$444,788
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Condo w Muntinlupa, Filipiny
Condo
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2BR Condo w East Bay Residences - Fordham TowerSucat, Muntinlupa Residence 12…
$104,334
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Condo w Mandaue, Filipiny
Condo
Mandaue, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
1- Sypialnia Luxury Residence Urban Elegance Meets Wyspa LifestyleDoświadczyć wyrafinowanego…
$226,992
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Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
To w pełni umeblowane studio condominium w Barangay Bata, Bacolod City oferuje praktyczną i …
$46,088
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Condo w Quezon City, Filipiny
Condo
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Jednoosobowy pokój - bezszwowe życie w inteligentnej przestrzeniPocząwszy od wartości EUR15,…
$270,079
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Mieszkanie 2 pokoi w Quezon City, Filipiny
Mieszkanie 2 pokoi
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Cena zaczyna się od PHP 11.000.000 XI124; Od 82 m2The Arton by Rockwell: Elevate Your Lifest…
$191,697
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
✨ Bauhinia Residences 2- Sypialnia - Elegancka przestrzeń, Wartość na utrzymanieDoświadczeni…
$517,460
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Mieszkanie 3 pokoi w Muntinlupa, Filipiny
Mieszkanie 3 pokoi
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 99 m²
Cena zaczyna się od PHP 17.000.000 dla 124; Od 99 mkw.Fordham Tower by Rockwell Primaries: T…
$296,259
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Condo w Makati, Filipiny
Condo
Makati, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
W pełni umeblowane 1- Sypialnia w Avida West - Makati CityŻyć lub inwestować w samym sercu M…
$120,246
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Condo w Pasig, Filipiny
Condo
Pasig, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Położony w samym sercu miasta Mandaluyong, Laya przez Shang Properties jest idealnym wyborem…
$191,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Muntinlupa, Filipiny
Mieszkanie 2 pokoi
Muntinlupa, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Cena zaczyna się od PHP 12,000,000 XI124; Od 73 m2Fordham Tower by Rockwell Primaries: Tranq…
$209,124
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Mieszkanie 1 pokój w Quezon City, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Cena zaczyna się od PHP 6.900,000 dolar 124; Od 47 m2The Arton by Rockwell: Elevate Your Lif…
$120,246
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Mieszkanie 1 pokój w Quezon City, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Cena zaczyna się od PHP 25,200,000 XI124; Od 70 m2Parklinks North i South Towers - Premium R…
$439,160
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit - Inteligentna inwestycja i stylowy dom w CebuDoświadczyć …
$179,045
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Willa w Villa Libertad, Filipiny
Willa
Villa Libertad, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
1- Sypialnia Treehouse Villa A ukryte ucieczki wśród drzewPodnieść swoje doświadczenie na wy…
$359,000
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Condo w Makati, Filipiny
Condo
Makati, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
🔑 2BR Loft- Type Unit at Milano Residences, Makati - Luksusowe życie w pierwszej lokalizacji…
$452,032
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Typy nieruchomości w Filipiny.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Filipiny

Tanie
Luksusowe

Pytania i odpowiedzi dotyczące Filipin

Co zawiera pakiet dokumentów wymaganych do zakupu nieruchomości na Filipinach?

Każdy obcokrajowiec planujący kupno nieruchomości na Filipinach jest zobowiązany do dostarczenia:
  • dokument podróży;
  • numer NIP (jest to krajowy numer identyfikacji podatkowej nadawany przez Biuro Podatków Wewnętrznych).
  • dokument potwierdzający wypłacalność finansową, umożliwiający zakup nieruchomości na Filipinach (może to być wyciąg z rachunku bankowego za dany rok, zaświadczenie o zarobkach itp.);
  • umowa sprzedaży.
Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą również potrzebować aktu małżeństwa, a osoby mieszkające w kraju od dłuższego czasu mogą potrzebować zaświadczenia o rejestracji cudzoziemca (ang. Alien Registration Certificate, ACR).

Gdzie najwięcej osób szuka nieruchomości na Filipinach?

Manila i miasta Cebu, Baguio, Makati, Quezon City. Wśród poszukiwanych regionów znajdują się Central Visayas i Luzon.

Ile średnio kosztuje 1 m² nieruchomości?

Średnia cena w kraju wynosi $ 2000–2300. Ceny nieruchomości na Filipinach zależą od lokalizacji: najdroższe obiekty znajdują się w Manili, najtańsze – w Pampandze i Cavite.
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