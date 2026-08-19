Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Filipiny

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Co zawiera pakiet dokumentów wymaganych do zakupu nieruchomości na Filipinach?
Każdy obcokrajowiec planujący kupno nieruchomości na Filipinach jest zobowiązany do dostarczenia:
dokument podróży;
numer NIP (jest to krajowy numer identyfikacji podatkowej nadawany przez Biuro Podatków Wewnętrznych).
dokument potwierdzający wypłacalność finansową, umożliwiający zakup nieruchomości na Filipinach (może to być wyciąg z rachunku bankowego za dany rok, zaświadczenie o zarobkach itp.);
umowa sprzedaży.
Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą również potrzebować aktu małżeństwa, a osoby mieszkające w kraju od dłuższego czasu mogą potrzebować zaświadczenia o rejestracji cudzoziemca (ang. Alien Registration Certificate, ACR).
Gdzie najwięcej osób szuka nieruchomości na Filipinach?
Manila i miasta Cebu, Baguio, Makati, Quezon City. Wśród poszukiwanych regionów znajdują się Central Visayas i Luzon.
Ile średnio kosztuje 1 m² nieruchomości?
Średnia cena w kraju wynosi $ 2000–2300. Ceny nieruchomości na Filipinach zależą od lokalizacji: najdroższe obiekty znajdują się w Manili, najtańsze – w Pampandze i Cavite.