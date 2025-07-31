  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Dzielnica mieszkaniowa Villas and townhouses

Dzielnica mieszkaniowa Villas and townhouses

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
14
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28036
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

W kompleksie znajdują się apartamenty z różnymi układami, przeznaczone zarówno dla rodzin, jak i młodych profesjonalistów. Przestronne, jasne pokoje wyróżniają się dobrze przemyślanym układem, tworząc przytulną i funkcjonalną atmosferę. Projekt zwraca uwagę na szczegóły, od stylowego projektowania wnętrz do ekologicznych materiałów, przyczyniając się do zdrowego i komfortowego środowiska życia.

Oprócz pomieszczeń mieszkalnych, HAYAT oferuje rozwiniętą infrastrukturę socjalną i rekreacyjną: tereny rekreacyjne, boiska sportowe, place zabaw dla dzieci oraz tereny zielone. To sprawia, że kompleks atrakcyjny nie tylko dla stałego zamieszkania, ale także dla inwestycji. Tak więc projekt HAYAT z Dubaju Południa jest doskonałą okazją do życia w nowoczesnym, komfortowym i obiecującym obszarze z rozwiniętą infrastrukturą i wygodną dostępnością transportu.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,23M
Zespół mieszkaniowy New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$953,669
Zespół mieszkaniowy New Grove Residence with swimming pools, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$457,062
Zespół mieszkaniowy New Verano Residence with swimming pool close to Autodrome, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$413,049
Zespół mieszkaniowy SLS Dubai Hotel & Residences — hotel apartments by WOW developer in Business Bay, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$775,392
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Villas and townhouses
Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Zespół mieszkaniowy Hillmont Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$219,178
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 17
Komfortowe apartamenty w nowej inwestycji Hillmont Residences! Mieszkania na życie i inwestycje (ROI - 9,6% w dolarach)! Dochód ze sprzedaży - od 26%! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%! Termin realizacji - 4 kwartały. 2026 Udogodnienia: Lobby, Lounge i Basen, Basen dla dziec…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Park Lane
Zespół mieszkaniowy Park Lane
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$383,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 21
Luksusowe apartamenty w elitarnym kompleksie Park Lane na terenie Dubai Hills Estate! Na życie i inwestycję! Wysokie przychody z wynajmu - już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Plan ratalny 0%! Termin płatności - 3 kwartały. 2028 Udogodnienia: basen, siłownia, restauracje, pole golf…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy Aquilegia villa complex with water attractions and playgrounds, in the quiet and peaceful area of Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$371,480
Projekt jest strzeżona społeczność w cichej zielonej okolicy Damac Hills 2, i znajduje się tuż przy Jebel Ali - Lehbab Road (E77).Projekt składa się wyłącznie z trzypokojowych willi.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: amfiteatr, jezioro żeglarskie, ogród motyli, ścieżki rower…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje