Kompleks mieszkalny New complex Athlon Premium Villas with swimming pools, parks and a club, Dubailand, Dubai, UAE

Athlon jest pierwszym premium projektu mieszkaniowego w Dubaju, gdzie środowisko samo w sobie inspiruje do działalności, zdrowia i pełnej jakości życia. To nie tylko kompleks willi, to nowa filozofia codziennego życia, stworzona przez Aldara - jednego z najbardziej niezawodnych i szanowanych deweloperów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Położony w zielonej części Dubaju, Athlon jest otoczony przez naturę i oferuje unikalne połączenie luksusu, odosobnienia i aktywności. Istnieją jogging i tory rowerowe, obszary parku i boiska szkoleniowe wszędzie, aby ruch naturalną część swojego życia. 4,6 km profesjonalnego szlaku biegania, 2,2 km szlaku rodzinnego i 3,7 km torów rowerowych czekają na fanów sportu. Istnieją obszary treningowe i korty tenisowe wiosłować dla aktywnego czasu wolnego.

Athlon markowe klub staje się kluczowym hot spot - architektoniczny symbol projektu, który obejmuje strefy fitness, przestrzeni komunikacyjnych i przytulne tarasy. Nie tylko udogodnienia, ale przemyślany ekosystem, skupiający się na ciele i duchu, czekają na Ciebie tutaj: od sportów i dietetyków konsultingowych do żywności ekologicznej dostawy i zdrowia - promowanie webinarzy.

Życie w Athlon jest doskonałym komfortem i usługą: sprzątanie, opieka nad zwierzętami, obsługa automatyczna, dostawa towarów od lokalnych sprzedawców detalicznych, programy dla dzieci i osób starszych, klasy mistrzowskie i imprezy rodzinne. Inteligentne systemy kontroli, monitorowanie jakości powietrza i hałasu, usługi cyfrowe i zrównoważone technologie sprawiają, że Twoje życie codzienne jest nowoczesne i przyjazne dla środowiska.

Ułatwienia:

plenerowe obszary sportowe i szkoleniowe

kort tenisowy wiosła

obszary jogi i medytacji

zielone parki i obszary spacerowe

Klub Athlon z salonem fitness

usługi sprzątania

opieka nad zwierzętami domowymi

system bezpieczeństwa i nadzoru wizyjnego

Zakończenie - 3. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Bez mebli

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Doskonała lokalizacja w Dubaju, Athlon znajduje się zaledwie 25 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju i 30 minut od plaży Jumeirah. W jednej z największych zielonych przestrzeni w Dubaju społeczność jest otoczona naturą.