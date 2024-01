Apartament z umeblowaną kuchnią! Wspaniałe mieszkanie do zamieszkania, inwestycji i wynajmu (ROI - od 10% w $). Idealne pod wynajem długoterminowy! Raty nieoprocentowane!



Ayala On The Park by NSHAMA zlokalizowany jest na tętniącym życiem Town Square w Dubaju.



Udogodnienia:

- restauracje

- pływanie baseny

- korty tenisowe

- centrum fitness

- przestronny parking

- miejsca do grillowania

- place zabaw dla dzieci

- zielona okolica

- trasy rowerowe i rowerowe ścieżki do joggingu

- boiska sportowe



Okolica: Rynek



10 minut — do klubu jeździeckiego Dubai Polo & Klub Jeździecki

15 minut — do Dubai Miracle Garden

20 minut — do EXPO 2020, tor wyścigowy Jebel Ali

25 minut — do Palm Jumeirah, Dubai Mall

30 minut — na Międzynarodowy Port Lotniczy w Dubaju



Plan płatności:

50% - w trakcie budowy

50% - po zakończeniu



Napisz lub zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej! Udostępnimy katalog inwestorski!