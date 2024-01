Apartamenty premium na całe życie i inwestycję! Udostępnimy katalog inwestorski! Wysoki dochód już od 10%! Nieoprocentowane raty! Ogrody 2 w Arjan!



Dochód z wynajmu - od 1250 $



Infrastruktura: kamery CCTV, supermarket, plac zabaw dla dzieci, meczet, obiekty sportowe, miejsce do grillowania, szkoły, zielone parki, siłownia, restauracje, basen, parking.



Lokalizacja:

Aryan znajduje się na obrzeżach Dubaju, w Dubailand w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to najbardziej preferowana lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp do różnych najlepszych lokalizacji w Dubaju.



4 minuty – Ogród Motyli w Dubaju

12 minut – JVC

8 minut – Międzynarodowy Stadion w Dubaju

26 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju

26 minut – Centrum Dubaju

5 minut – Al Barsha południe



Plan płatności:

60% - w budowie

40% - po zakończeniu



Zadzwoń lub napisz, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat apartamentów i warunków zakupu!