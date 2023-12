Terra Golf Collection by Taraf

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €814,412

Poddaj się: 2026

Fairway Villas — nowy luksusowy projekt Emaar Properties w kwitnącej dzielnicy mieszkalnej Emaar South w Dubaju Południowym. Na sprzedaż jest tylko 49 willi z trzema i czterema sypialniami o powierzchni 278 metrów kwadratowych. m i 290 metrów kwadratowych. odpowiednio m. Powierzchnia działek wynosi od 458 metrów kwadratowych. m do 997 metrów kwadratowych. m. Luksusowe wille w tej społeczności zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najbardziej komfortowe warunki dla Ciebie i członków Twojej rodziny. Układ każdej z rezydencji będzie obejmował lobby o podwójnej wysokości, taras, 2 miejsca parkingowe, jadalnię i salon, sypialnię z oddzielną toaletą itp. Kolejnym przyjemnym bonusem dla właścicieli nieruchomości będą panoramiczne okna sięgające od podłogi do sufitu ze wspaniałymi widokami na pole golfowe. Mieszkańcy Fairway Villas będą mieli dostęp do szerokiej gamy udogodnień i rozrywki, takich jak: - centrum publiczne; - park; - baseny dla dzieci i dorosłych; - plac zabaw dla dzieci; - sala na imprezy; - tor do biegów; - siłownia. Cechą charakterystyczną kompleksu Fairway Villas będzie jego lokalizacja obok budowanego pola golfowego Emmaar South. Jest to 18-dołkowe pole mistrzowskie — drugie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zaprojektowane przez European Golf Design dla Emaar Properties. Właściciele willi będą mieli również do dyspozycji różne udogodnienia Emaar South, w tym dom klubowy, parki spacerowe, kawiarnie, restauracje, sklepy detaliczne i hotele. Lokalizacja: Fairway Villas będzie w pobliżu jednej z kluczowych autostrad Emirates Road w Dubaju. Społeczność zostanie zbudowana w otoczeniu prestiżowych dzielnic mieszkaniowych, takich jak Dubai Industrial City i Al Jarf. Dodatkową korzyścią dla inwestorów, którzy często podróżują poza ZEA, będzie ich lokalizacja zaledwie 10 minut od międzynarodowego lotniska Al Maktoum. Mieszkańcy preferujący transport publiczny będą mogli korzystać z przystanków Emaar South Entrance 1 i Emaar South Entrance 2, położonych w odległości spaceru. Emaar South jest wciąż w budowie. Dlatego lokalna infrastruktura nie jest jeszcze rozwinięta. Po zakończeniu pracy powstanie sieć transportu publicznego, miejsce do grillowania, meczet, baseny, szkoły, centrum handlowe, kawiarnie, boiska sportowe i wiele więcej.