Dubaj, Emiraty Arabskie

od €258,282

185 m² 1

Poddaj się: 2026

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Samana IVY Gardens w Dubai Land Residence ( DLRC ) — to nowy kompleks mieszkalny inspirowany naturą, z studiami, apartamentami z 1, 2 i 3 sypialniami oraz basenem. Przeżyj wspaniały i niezwykły styl życia w tym 14-piętrowym budynku z fasadą na poziomie podium w najbardziej rozwiniętej części miasta. Kompleks łączy wyjątkowy spokój i piękno przyrody z najdrobniejszymi detalami na górze, a także ekskluzywnymi usługami i komfortowym stylem życia, udogodnieniami i relaksem w najlepszy możliwy sposób. Infrastruktura: - sklepy; - siłownia; - restauracje; - basen; - parking; - kamery CCTV; - Supermarket; - plac zabaw dla dzieci; - Meczet - obiekty sportowe; - strefa grillowa; - szkoły. Lokalizacja: Dubaj ( Dubajland ) – jest jedną z największych dzielnic mieszkaniowych, rozrywkowych i turystycznych w Dubaju, zbudowaną z luksusowych nieruchomości. To całe miasto w mieście z parkami rozrywki, hotelami, klubami, restauracjami i szeroką gamą mieszkań. Dubaj – to idealne miejsce do inwestowania w luksusowe nieruchomości w Dubaju. Oto popularne atrakcje turystyczne, luksusowe restauracje, luksusowe domy spa i centra handlowe. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!