Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Odesa Raion, Ukraina

Zakład produkcyjny 200 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 200 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Silny dom w "Złotym Trójkącie" z pełnym pakietem dokumentów (dom i ziemia), Szeroka fasada z…
Cena na żądanie
Zakład produkcyjny 635 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 635 m²
Odessa, Ukraina
Pokoje 40
Powierzchnia 635 m²
Liczba kondygnacji 2
Strona jest poprawna. Nowe cięcie. Blisko miasta
Cena na żądanie
