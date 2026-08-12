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Restauracje na sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

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Odessa
7
Lokale gastronomiczne Usuwać
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10 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 889 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 889 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 889 m²
Wyjątkowy format, który pojawia się na rynku jest rzadko: nowy oddzielny budynek front-end j…
$2,50M
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Lokale gastronomiczne 210 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 210 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
Przygotowanie biznesu w samym sercu historycznej części mgły na skrzyżowaniu ulicy Noble i S…
$250,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 150 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 150 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 150 m²
Oferta ekskluzywna: legendarny bar na Langeronovskaya, 150 m2 Adres ooh Langeronowskaya, mię…
$1,25M
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 210 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 210 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
Wyłącznie propozycja: legendarna cukiernia z mocą w sercu Odesa. Adresy Wełna. Lanzheronovsk…
$1,15M
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 100 m² w Rozdilna, Ukraina
Lokale gastronomiczne 100 m²
Rozdilna, Ukraina
Powierzchnia 100 m²
Unikalna propozycja! Kawiarnia w centrum świata Aby dostać się do sprzedaży kawiarni ozdobio…
$355,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 450 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 450 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 2-overkhov okrema Budivlya (restauracja kolish) z oświetlonym Maidanchik ped be-…
$600,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 275 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 275 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 275 m²
Wydaje się być unikalnym pokojem w centrum historii Odessy, na skrzyżowaniu ulic Bunne i Vie…
$300,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 130 m² w Odessa, Ukraina
Lokale gastronomiczne 130 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 130 m²
Umieszczona kawiarnia / restauracja na vul. Trojka Przygotuj się do sprzedaży wyjątkowo umie…
$260,000
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Agencja
BPS Consulting
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Lokale gastronomiczne 500 m² w Obwód odeski, Ukraina
Lokale gastronomiczne 500 m²
Obwód odeski, Ukraina
Powierzchnia 500 m²
Wynajem gotowej restauracji 500 m2 w Odessie jest korzystną ofertą dla inwestorów i restaura…
$5,599
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Lokale gastronomiczne 210 m² w Obwód odeski, Ukraina
Lokale gastronomiczne 210 m²
Obwód odeski, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
Czynsz!Pokój fasadowy to 210 m2 - idealny dla ośrodka medycznego lub stomatologii.Wynajmujem…
$2,351
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Typy nieruchomości w Obwód odeski.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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