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Lokale Biurowe w Obwód odeski, Ukraina

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Odessa
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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152 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 45 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
37926 Sprzedaż biurowa w Kordorr City, 62 Perły Centrum biznesowe na ulicy. Krasnov Przewodn…
$59,000
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 42 m²
23143 Sprzedam lokale dla biura, szkoły rozwoju, szkoły językowej w wiosce. Kotowski. Fronto…
$27,300
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Pomieszczenie biurowe 770 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 770 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 770 m²
8295. Oferujemy na sprzeda?, oddzielny, 2- pi? trowy budynek, nowa budowa, w centrum na ulic…
$770,000
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 58 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 58 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 58 m²
11171 Sprzedam obszar zakupów w kompleksie mieszkalnym Graf w Pedagogicznym. Całkowita powie…
$105,000
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Pomieszczenie biurowe 97 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 97 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 97 m²
36158. Miejsce biurowe na ulicy Novoselsky jest na sprzedaż. Powierzchnia całkowita 97 m2 O…
$42,500
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Pomieszczenie biurowe 33 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 33 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 33 m²
13306. Na sprzeda? y biuro w nowym kompleksie mieszkalnym "ItTown" od firmy Przestrzeń w cen…
$42,500
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Pomieszczenie biurowe 65 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 65 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 65 m²
Przygotowany biznes, który przynosi stałe dochody pierwszego dnia po zawarciu umowy. Główne …
$82,939
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 50 m²
Nr 5496. Na sprzedaż oferowana jest przestrzeń biurowa w pobliżu parku Szewczenko. Łączna po…
$45,000
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Pomieszczenie biurowe 277 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 277 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 277 m²
20406 Sprzedaż powierzchni biurowej w Centrum. Poważna renowacja. Otwórz pokój. Są klimatyza…
$375,000
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Pomieszczenie biurowe 700 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 700 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 700 m²
Biuro firmy na skalę w Odessie jest nowym centrum biznesowym z podziemnym parkingu, 9 piętra…
$3,200
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
Sprzedam Farad w Odessa Center (45 m ², 3 min do Shevenka Park) Stanowisko: Idealne centrum …
$75,000
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 142 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 142 m²
32971 Fasada nowego domu Powierzchnia całkowita: 142m2 Pierwsze piętro. Razem Status budown…
$320,000
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Pomieszczenie biurowe 65 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 65 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 65 m²
22175 Na sprzedaż jest pomieszczenie na 1 piętrze w kompleksie mieszkalnym 63 Zhemchuzhina. …
$169,000
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Pomieszczenie biurowe 181 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 181 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 181 m²
20688 Oferuję na sprzedaż fasadę do bezpłatnego użytku. Położony w samym sercu Odessy. Drzwi…
$290,000
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Pomieszczenie biurowe 53 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 53 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 53 m²
34700. Na terenie sprzedaży LCD Watercolor 4, co czyni go doskonałą opcją dla biznesu. Powi…
$46,000
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Pomieszczenie biurowe 35 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 35 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 35 m²
31126. Doskonałe biuro dla biznesu, jak również do wynajęcia. Całkowicie gotowy, klimatyzacj…
$32,000
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Pomieszczenie biurowe 570 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 570 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 570 m²
Nr 1257. Oferujemy na sprzedaż reprezentacyjną przestrzeń biurową w samym sercu miasta na ul…
$950,000
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Pomieszczenie biurowe 480 m² w Sukhyi Lyman, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 480 m²
Sukhyi Lyman, Ukraina
Powierzchnia 480 m²
Dam wam dwukierunkowe mieszkanie pod biurem, centrum miasta, europejskie 25. miejsce na odtw…
$800,000
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Agencja
BPS Consulting
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Pomieszczenie biurowe 39 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 39 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 39 m²
11169 Sprzedam teren detaliczny w kompleksie mieszkalnym "Graf" na pedagogicznym. Powierzchn…
$50,000
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Pomieszczenie biurowe 148 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 148 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 148 m²
18043 Na sprzedaż w nowym domu w Arkadii. Powierzchnia 148 m2 Planowanie - przestronne pokoj…
$150,200
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Pomieszczenie biurowe 161 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 161 m²
16423 Sprzedam niemieszkalny pokój z powierzchnią 161 metrów kwadratowych. Jest duża ulica i…
$120,000
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Pomieszczenie biurowe 59 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 59 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 59 m²
27427. Na sprzedaż jest trzypokojowe mieszkanie w murowany dom na ulicy. Srednefontanskaya. …
$43,000
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 90 m²
37823. Sprzedam lokale handlowe w nowym centrum biznesowym przy ulicy Sofijewskiej. Powierzc…
$85,000
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Pomieszczenie biurowe 99 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 99 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 99 m²
15834 Sprzedam lokal na Kotowskim. Pokój 99 m2 Dobra naprawa. Położony w nowym kompleksie mi…
$139,000
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Pomieszczenie biurowe 92 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 92 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 92 m²
4802. Oferuję lokale na sprzedaż na ulicy Artillery. Powierzchnia 92 m2 Składa się z 5 pokoi…
$75,000
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Pomieszczenie biurowe 222 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 222 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 222 m²
10346. Oferujemy na sprzedaż osobny budynek administracyjny przy ulicy Novikov. Powierzchnia…
$170,000
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Pomieszczenie biurowe 368 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 368 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 368 m²
30939 lokale handlowe są sprzedawane w ruchliwym centrum miasta przy ulicy Malaya Arnautskay…
$290,000
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Pomieszczenie biurowe 3 789 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 3 789 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 789 m²
18198 Budynek na sprzeda? w centrum miasta. 10 pięter, powierzchnia całkowita 3789m2. W stan…
$7,00M
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Pomieszczenie biurowe 603 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 603 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 603 m²
Nr 5646. Oferujemy na sprzedaż oddzielny budynek w pobliżu lotniska Odessa. Powierzchnia cał…
$470,000
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Pomieszczenie biurowe 420 m² w Odessa, Ukraina
Pomieszczenie biurowe 420 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 420 m²
19967 Oferujemy na sprzedaż powierzchni biurowej w elitarnym kompleksie "Domy Karkashadze". …
$200,000
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Typy nieruchomości w Obwód odeski.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia produkcyjne
magazyny
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