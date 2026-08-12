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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Obwód odeski, Ukraina

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Odessa
4
Zakład produkcyjny Usuwać
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12 obiektów total found
Zakład produkcyjny 3 000 m² w Dobrooleksandrivka, Ukraina
Zakład produkcyjny 3 000 m²
Dobrooleksandrivka, Ukraina
Powierzchnia 3 000 m²
Żywa farma ze zwierzętami i cała baza do pracy w regionie Odeka, Ovidia, z ładną kanapką. Zi…
$240,000
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Zakład produkcyjny 6 200 m² w Usatove, Ukraina
Zakład produkcyjny 6 200 m²
Usatove, Ukraina
Powierzchnia 6 200 m²
Sprzedaż Universal Investment Complex do 6 hektarów można rozszerzyć do 27 hektarów Locacia:…
$4,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 12 159 m² w Wilkowo, Ukraina
Zakład produkcyjny 12 159 m²
Wilkowo, Ukraina
Powierzchnia 12 159 m²
Unikalny rozwiązujący-logistyczny Maidanchik na brzozie Dunaju z bezpośrednim skrętem w stro…
$3,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 15 600 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 15 600 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 600 m²
Sprzedam kompleks niewioskowych zanieczyszczeń kolistych roślin budmaterialiv, golenie na te…
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33 w Borshchi, Ukraina
TAX FREE ZONE – Industrial Park R-33
Borshchi, Ukraina
Powierzchnia 14 593 m²
Liczba kondygnacji 3
Park Przemysłowy R-33 1. Strategic Overview Park Przemysłowy R-33 to kontrolowany obsz…
$6,28M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 1 500 m² w Pivdenne, Ukraina
Zakład produkcyjny 1 500 m²
Pivdenne, Ukraina
Powierzchnia 1 500 m²
Ogólny kompleks produkcyjny z dodatkowym regionem gruntów Lokalny: m. Południe jest strateg…
$1,45M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 5 000 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 5 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 5 000 m²
8.3 ha infrastruktury to maksymalna zdolność przepustowa portu Odesa. ¶ Aby sprzedać komplek…
$3,00M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 26 762 m² w Bolharka, Ukraina
Zakład produkcyjny 26 762 m²
Bolharka, Ukraina
Powierzchnia 26 762 m²
Agrokompleks na sprzedaż: farma ptachofactory z Viroshchuvannia Ralikiv, 19 hektarów, substy…
$2,40M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 3 082 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 3 082 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 082 m²
Główne cechy: Powierzchnia budynku: 2982 m ² Obszar gruntów: 2.4 ha (państwowy akt celowego …
$2,50M
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 15 000 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 15 000 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 15 000 m²
Przemysłowy apartament Odega, który naprawdę daje "start bez długiego tańca" -4 ha prywatnyc…
$5,00M
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BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 3 119 m² w Odessa, Ukraina
Zakład produkcyjny 3 119 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 3 119 m²
Na sprzedaż 3- ocreme budivlya virobniche sklep zagali o powierzchni 2 723 m2, z surfingu 39…
$500,000
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Agencja
BPS Consulting
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Zakład produkcyjny 32 844 m² w Rejon izmailski, Ukraina
Zakład produkcyjny 32 844 m²
Rejon izmailski, Ukraina
Powierzchnia 32 844 m²
Na sprzedaż kompleks rolniczy w Odessie Położenie geograficzne: Rostashuvanna na kordonie R…
$4,30M
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Typy nieruchomości w Obwód odeski.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
magazyny
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